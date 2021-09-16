للمرة الأولى نجوى كرم تعلّق على ارتباطها برجل أعمال إماراتي.. هذا ما قالته (فيديو)

للمرة الأولى، ردّت الفنانة نجوى كرم على الأخبار المتداولة عن إرتباطها برجل أعمال إماراتي بطريقة غير مباشرة.

وقالت نجوى في مقابلة مع ET بالعربي في كواليس حفلها في "ستارز أون بورد": "نحنا مش ولاد اليوم بالفن ومش جديدة علينا هيدي القصص نحنا منقول ما النا غير نكفي لقدام لإن إذا اطلعنا لورا منوقع".

وأضافت: "ما بزعل ابدًا بزعل عالناس اللي بيكونوا هيك لأن بيكونوا عم يحسبوا عحالن إيام وزمن عالارض ومش عم يقدروا يتطوروا".

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وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن دعمهم الكبير لنجوى ومحبتهم لها.