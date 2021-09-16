فاشينيستا سعودية تُهاجم أحد المدونين: "يتمنى أعطيه وجه مثل اللبنانية"... من قصدت؟

هاجمت الفاشينيستا السعودية هند القحطاني مواطنها المدون ياسر الفيصل بعنف من خلال حديث مصوّر على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما سخر منها بقوله: "شعرها تالف وطايح المفروض انها تستره وما تصوره بهذا الوضوح".

وردّت القحطاني: "الكذاب المستشرف حتى انا كل يوم يقطع فيني وهو يتمنى اني اعطيه وجه زي ما سب اللبنانية بس يسبها ويشتم فيها ويعيرها وفي الاخير يراسلها"، في إشارة إلى الفاشينيستا يمنى خوري الشهيرة بلقب "دكتور يومي".

وأضافت: "انا لو مضيفته اقسم بالله كان سوى نفس الشيء ولكن انا ما في ولا مشهور او مشهورة مسوية لهم اضافة واتواصل معهم بعيدة عنهم مرة".

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وكان ياسر الفيصل محط كلام "دكتور يومي" أخيراً عبر مقطع فيديو قالت فيه: "انا بعرف ياسر من اكثر من خمس سنوات ولكن فجأة قلب عليي، هو من حبه لي قلب عليي لأنه كان بغار عليي ليه بس كون بالسعوية بيقلب عليي؟ من غيرته عليي".

وأضافت: "انا ما عندي مشكلة شخصية معه انا بحبه كثير بضحكني بس هو اكيد بده ينتقدني مثل ما ينتقد باقي المشاهير لان هذه شغلته".

وتابعت في فيديو آخر: "ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف مش خروف واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف بحبني الصبي خلص فهموا".