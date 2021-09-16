لهذا السبب لا تضعى عطراً على شعرك!

تلجأ سيدات إلى رش العطر على خصلات الشعر، خاصة إذا كنَّ على موعد مهم مع الأصدقاء بسبب وجود رائحة غير لطيفة بالشعر، أو بسبب لزوجة الشعر. لكن عليكِ عزيزتي أن تتوقفي على الفور عن فعل ذلك؛ لأن رش العطر على الشعر يسبب الكثير من الضرر، ولا يجدى نفعاً نهائياً.هل يمكن للعطور أن تلحق الضرر بشعرك؟الجواب نعم! لأن العطور تحتوي على كحول قوي، بما في ذلك الكحول الإيثيلي والعطور الاصطناعية الثقيلة. وفقاً لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، ويمكن للكحول الإيثيلي أن يجفف بشرتك وشعرك للغاية. وهذا هو بالضبط سبب امتناع بعض مستحضرات التجميل عن استخدامه تماماً. والمشكلة الكبرى هي أنه إذا استمر الجفاف، فقد يتسبب في أضرار طويلة المدى مثل: التقصف، والتجعد.ما بعض بدائل العطور؟هناك أشياء معينة يمكنك استخدامها، بما في ذلك رذاذ الشعر والشامبو الجاف والسيررم والزيوت المعطرة، حيث يتم تصنيع رذاذ الشعر - بشكل عام - بمزيج من الزيوت التي تعطى شعرك لمعاناً طبيعياً ورائحة منعشة. ويمكن للشامبو الجاف أن ينظف شعرك بشكل مؤقت ويجعله يبدو منتعشاً إلى حد ما، حيث يعمل على التخلص من الزيوت الزائدة دون تجريد الشعر أو إتلافه. أخيراً وليس آخراً، إذا كنت تبحثين عن تغذية الشعر الجاف، جربي زيتاً معطراً أو سيروماً للشعر.وفي حين أن الامتناع عن الكحوليات القوية فكرة جيدة، إلا أن الكحوليات الدهنية تضيف الترطيب إلى خصلات الشعر. ويمكنك اختيار المنتجات التي تحتوي على كحول سيتيل، وكحول ستيريل. وتقدم الزيوت الأساسية بديلاً للعطور الاصطناعية التقليدية، فقط تأكدي من تخفيفها بأمان لتجنب الحساسية.ما الروائح الأخرى التي يجب تجنبها؟يجب تجنب دخان السجائر، لأن شعرك يمكن أن يمتصه بسهولة، ويسبب الكثير من الضرر، كما يمكن أن تكون هناك رائحة كريهة أيضاً! واحرصي، أيضاً، على غسل شعرك كثيراً، حتى تنبعث منه رائحة أفضل. ويمكنك، أيضاً، استخدام مقشر فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع لتنظيف عميق.