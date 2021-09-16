فنانة شهيرة تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها الجريئة.. "توب" سوداء مكشوفة وتاتو لافت (صورة)

نشرت الفنانة ميرهان حسين على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة جديدة من الصور أطلت بها على جمهورها أثناء جولة في البحر على أحد المراكب. وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة جريئة واجهت بها سيلا من الهجوم والانتقادات من متابعيها وعلقت على الصور قائلة: "حيث يلتقي البحر بالسماء".وأطلت بـ"توب" باللون الأسود بلا أكمام مكشوفة الظهر والصدر والبطن، ونسقتها مع تنورة سوداء بفتحات جانبية حول الساقين. كم ظهر التاتو الكبير الذي وشمته على قدمها.يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية كان مسلسل "ختم النمر"، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، ومجموعة من الفنانين الشباب.