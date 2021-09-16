المرأة

كيف أصبحت عبلة كامل؟ (صورة)

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:04
A-
A+
Doc-P-864586-637674195757652096.jpg
Doc-P-864586-637674195757652096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية عبلة كامل.
وظهرت عبلة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والابتسامة لا تفارق شفتيها.
متابعو كامل انهالوا عليها بالتعليقات، وتمنوا لها دوام السعادة والفرح، ووصفها بعضهم بملكة الفن العربي.
 
مواضيع ذات صلة
ممثلة مصرية تخسر 80 كيلو من وزنها! (فيديو)
lebanon 24
17/09/2021 01:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحملنا الكثير ولا يوجد تقدير"... مدرب عام الزمالك المصري يعلن رحيله عن النادي
lebanon 24
17/09/2021 01:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان: هذا ما بلغه حجم التداول على "صيرفة"
lebanon 24
17/09/2021 01:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة التقى السفير المصري في لبنان
lebanon 24
17/09/2021 01:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24

عبلة كامل

مصر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-09-16
14:00 | 2021-09-16
13:07 | 2021-09-16
12:55 | 2021-09-16
12:17 | 2021-09-16
11:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website