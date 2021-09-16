كيف أصبحت عبلة كامل؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية عبلة كامل.

وظهرت عبلة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والابتسامة لا تفارق شفتيها.

متابعو كامل انهالوا عليها بالتعليقات، وتمنوا لها دوام السعادة والفرح، ووصفها بعضهم بملكة الفن العربي.