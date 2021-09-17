المرأة

ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 04:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت كريستينا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت الجينز الممزق وكروب توب باللون الزهري، واختارت حذاء رياضياً.

 

A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)


 

كريستينا انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2001 وملكة جمال الدولية 2002، وشاركت أيضا في ملكة جمال العالم 2001، ثم دخلت عالم التمثيل والغناء .

 

تزوجت من مقدم البرامج طوني بارود ولديها منه طفلان ثم تطلقا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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