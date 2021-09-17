ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت كريستينا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت الجينز الممزق وكروب توب باللون الزهري، واختارت حذاء رياضياً.

كريستينا انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2001 وملكة جمال الدولية 2002، وشاركت أيضا في ملكة جمال العالم 2001، ثم دخلت عالم التمثيل والغناء .

تزوجت من مقدم البرامج طوني بارود ولديها منه طفلان ثم تطلقا.