أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى





وظهرت ياسمين في الصورة وهي تبتسم، لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبّرين عن سعادتهم بعودتها للظهور مجدداً والتواصل مع جمهورها وتخطّيها الأزمة الصحية التي مرت بها. انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها وبعض الأصدقاء، حيث أكد الكثير من نشطاء هذه المواقع أن الصورة توثّق أول ظهور لياسمين بعد خروجها من المستشفى، الذي كانت تتلقى فيه العلاج فـي سويسرا.وظهرت ياسمين في الصورة وهي تبتسم، لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبّرين عن سعادتهم بعودتها للظهور مجدداً والتواصل مع جمهورها وتخطّيها الأزمة الصحية التي مرت بها.

وأكدت بعض المواقع أن الصورة التُقطت في مصر بعد عودة الفنانة من رحلة العلاج، إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي أكد في تصريحات صحافية أن هذا الكلام غير صحيح، وأن ياسمين لا تزال في سويسرا حيث تخضع لفترة نقاهة، وأنه عاد إلى القاهرة لإنهاء بعض الأعمال، على أن يتوجّه بعدها إلى جينيف ليكون بالقرب من زوجته.