فاشينيستا سعودية تتهم بتقليد كيم كارداشيان بهذه الإطلالة (صورة)

اتهمت الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي بتقليد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بملابسها إذ نشرت عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مرتدية جاكيت سوداء واسعة جداً ونظارات شمسية سوداء اللون.وتداول الصورة عدد كبير من متابعيها واتهمها البعض أنها تقلد إطلالة كيم التي أثارت فيها الجدل مؤخراً.