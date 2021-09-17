المرأة

أجمل إمراة في عام 2021...من نصيب من؟ (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:03
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في خطوة لافتة ومميزة، اختارت مجلة Glamour العالمية النجمة التركية هاندا أرتشيل كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبّر عن اعجابه بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.
 
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هاندا أرتشيل

أجمل امرأة

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