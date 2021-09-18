المرأة

ماغي بو غصن بإطلالة مُثيرة وساحرة.. شاهدوا كيف بدت في الموريكس دور

Lebanon 24
18-09-2021 | 02:00
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خطفت الممثلة ماغي بو غصن الأنظار بإطلالتها في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء الجمعة في بيروت.

 

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 

وارتدت ماغي فستانا طويلا باللون الكحلي من دار "لابورجوازي" يتميز بفتحة عند الجانب، واعتمدت الشعر المنسدل المموج.

 

 

وقد أثنى المتابعون على إطلالتها، مؤكدين انها بدت جميلة جداً.

 

يُذكر ان ماغي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "للموت".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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