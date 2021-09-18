ماغي بو غصن بإطلالة مُثيرة وساحرة.. شاهدوا كيف بدت في الموريكس دور

خطفت الممثلة ماغي بو غصن الأنظار بإطلالتها في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء الجمعة في بيروت.
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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
وارتدت ماغي فستانا طويلا باللون الكحلي من دار "لابورجوازي" يتميز بفتحة عند الجانب، واعتمدت الشعر المنسدل المموج.
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
وقد أثنى المتابعون على إطلالتها، مؤكدين انها بدت جميلة جداً.
يُذكر ان ماغي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "للموت".