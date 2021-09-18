ماغي بو غصن بإطلالة مُثيرة وساحرة.. شاهدوا كيف بدت في الموريكس دور

خطفت الممثلة ماغي بو غصن الأنظار بإطلالتها في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء الجمعة في بيروت.

وارتدت ماغي فستانا طويلا باللون الكحلي من دار "لابورجوازي" يتميز بفتحة عند الجانب، واعتمدت الشعر المنسدل المموج.

وقد أثنى المتابعون على إطلالتها، مؤكدين انها بدت جميلة جداً.

يُذكر ان ماغي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "للموت".