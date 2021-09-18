المرأة

فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)

Lebanon 24
18-09-2021 | 04:00
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لفتت الممثلة السورية ديمة قندلفت الأنظار بحفل الموريكس دور حيث اختارت فستانا أبيض بسيطا بفتحة الصدر V مع أكتاف منسدلة بشكل جذاب وساحر. وقد أضافت الفتحة الجانبية التي زينت الفستان مظهر مفعم بالأنوثة بطريقة جذابة وملفتة للأنظار.

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ونسقت ديمة الفستان مع قلادة وخاتم مرصع باللؤلؤ بشكل كلاسيكي .

 

واعتمدت ديمة تسريحة الشعر الشينيون.

A post shared by Murex D'or (@murexdor)


 

الا ان فتحة الفستان وضعت ديمة في موقف محرج فقد لاحظ المشاهدون خلال البث المباشر للحفل انه عند صعودها إلى المسرح لتسلم جائزتها، فتحة الفستان كشفت الكثير.

A post shared by MTV Lebanon (@mtvlebanon)


 
 

ما رأيكم بإطلالتها؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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