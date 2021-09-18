فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)

لفتت الممثلة السورية ديمة قندلفت الأنظار بحفل الموريكس دور حيث اختارت فستانا أبيض بسيطا بفتحة الصدر V مع أكتاف منسدلة بشكل جذاب وساحر. وقد أضافت الفتحة الجانبية التي زينت الفستان مظهر مفعم بالأنوثة بطريقة جذابة وملفتة للأنظار.

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ونسقت ديمة الفستان مع قلادة وخاتم مرصع باللؤلؤ بشكل كلاسيكي .

واعتمدت ديمة تسريحة الشعر الشينيون.

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الا ان فتحة الفستان وضعت ديمة في موقف محرج فقد لاحظ المشاهدون خلال البث المباشر للحفل انه عند صعودها إلى المسرح لتسلم جائزتها، فتحة الفستان كشفت الكثير.

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ما رأيكم بإطلالتها؟