هاندا أرتشيل تلاعب قطها بصورة عفوية

نشرت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

وتركت أرتشيل شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ناعمة لفتت الأنظار، كما ارتدت توب نيلية اللون وجينز ما زاد إطلالتها عفوية وجمالاً.