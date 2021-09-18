المرأة

بعد الإصابة بكورونا... تحذير من ارتداء أحذية عالية الكعب!

Lebanon 24
18-09-2021 | 16:00
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في تقرير غريب من نوعه، لفت الطبيب الروسي سيرغي توكاريف، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في منطقة الأورال الفيدرالية، الى ان الدورة الدموية تضعف لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي ارتداء أحذية عالية الكعب إلى تفاقم هذا الأمر.

ولفت الطبيب الى ان المصابات بفيروس كورونا وخلال فترة متلازمة ما بعد الإصابة، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة 13 في المئة، ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الساقين والأوردة إلى أمراض خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، بما في ذلك الانسداد الرئوي. وبالتالي قد تحدث السكتة القلبية والوفاة.

وأوصى توكاريف بارتداء أحذية مريحة للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وكذلك الدوالي.

وقال إنه أثناء التعافي من كورونا، يجب تجنب الرحلات الطويلة، فضلًا عن المجهود البدني المفرط.
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