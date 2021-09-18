29
o
بيروت
37
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بعد الإصابة بكورونا... تحذير من ارتداء أحذية عالية الكعب!
Lebanon 24
18-09-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تقرير غريب من نوعه، لفت الطبيب الروسي سيرغي توكاريف، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في منطقة الأورال الفيدرالية، الى ان الدورة الدموية تضعف لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي ارتداء أحذية عالية الكعب إلى تفاقم هذا الأمر.
ولفت الطبيب الى ان المصابات بفيروس كورونا وخلال فترة متلازمة ما بعد الإصابة، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة 13 في المئة، ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الساقين والأوردة إلى أمراض خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، بما في ذلك الانسداد الرئوي. وبالتالي قد تحدث السكتة القلبية والوفاة.
وأوصى توكاريف بارتداء أحذية مريحة للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وكذلك الدوالي.
وقال إنه أثناء التعافي من كورونا، يجب تجنب الرحلات الطويلة، فضلًا عن المجهود البدني المفرط.
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
14:00 | 2021-09-18
18/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج جاذبيتهن لا تقاوم.. هل أنتِ من بينهن؟
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج جاذبيتهن لا تقاوم.. هل أنتِ من بينهن؟
08:00 | 2021-09-18
18/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
13:09 | 2021-09-18
18/09/2021 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال ميشال حايك عن حزب الله وإسرائيل؟ وما علاقة سفينة المازوت الإيرانية؟
Lebanon 24
ماذا قال ميشال حايك عن حزب الله وإسرائيل؟ وما علاقة سفينة المازوت الإيرانية؟
06:59 | 2021-09-18
18/09/2021 06:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان تهزّ الانترنت.. طبيب يحضر إلى المستشفى عبر دراجة لإتمام عملية ولادة
Lebanon 24
صورة من لبنان تهزّ الانترنت.. طبيب يحضر إلى المستشفى عبر دراجة لإتمام عملية ولادة
15:17 | 2021-09-18
18/09/2021 03:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:55 | 2021-09-19
فنانة لبنانية شهيرة ترقص في أيام حملها الأخيرة.. تعرفوا الى زوجها رجل الاعمال (فيديو وصور)
05:00 | 2021-09-19
فنانة شهيرة تكشف: أمر بأصعب مرحلة في حياتي
02:00 | 2021-09-19
جيسيكا عازار تحتفل مبكرا بعيد ميلادها... شاهدوا إطلاتها بفستان أبيض مفتوح عند الخصر!
23:00 | 2021-09-18
ترطيب وتنظيف وفوائد أخرى... وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الجافة
14:00 | 2021-09-18
هاندا أرتشيل تلاعب قطها بصورة عفوية
11:00 | 2021-09-18
إطلالة دانييلا رحمة خاطفة للأنظار (صور)
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
19/09/2021 12:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
19/09/2021 12:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
19/09/2021 12:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact