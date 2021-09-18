المرأة

ترطيب وتنظيف وفوائد أخرى... وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الجافة

Lebanon 24
18-09-2021 | 23:00
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ترغب صاحبات البشرة الجافة فى الحصول على بشرة نظيفة خالية من المشاكل الجلدية الشائعة ورطبة، ولتحقيق ذلك يجب الإهتمام بتنظيفها بشكل يومي، من خلال اتباع وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الجافة.

 
زيت جوز الهند لتنظيف البشرة الجافة
 
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتنظيفها من خلال وضعه على الوجه وتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم وضع منشفة دافئة على الوجه لتفتيح المسام، مع الإنتظار لمدة تتراوح مابين 15 إلى 30 ثانية، ثم إزالة الزيت بقطعة قماش.

 
العسل والليمون لتنظيف البشرة الجافة
 
يعمل العسل والليمون على ترطيب وتنظيف البشرة ومنع حب الشباب ويبطئ عملية شيخوخة الجلد، من خلال مزج ملعقة كبيرة من العسل العضوي مع عصر نصف ليمونة، ثم وضع القناع على الوجه والرقبة مع تجنب العينين، ثم الإنتظار لمدة 20 دقيقة وغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

 
زيت الزيتون لتنظيف البشرة الجافة
 
يعتبر زيت الزيتون مرطب طبيعي للبشرة، كما يعمل على علاج حروق الشمس من خلال مزج صفار بيضة، وملعقة كبيرة من العسل، وأيضاً ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وبضع قطرات من عصير الليمون، ووضع المزيج على وجه نظيف لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء.


الخميرة لتنظيف البشرة الجافة
 
تعمل الخميرة على ترطيب وتنظيف ومقاومة علامات الشيخوخة وتفتيح البشرة، من خلال إذابة ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة في ملعقتين كبيرتين من الحليب الدافئ، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ثم وضع الخليط على الوجه وتجنب العينين ثم ترك المزيج لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ وترك الوجه حتى يجف.
المصدر: اليوم السابع
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