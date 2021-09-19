فنانة شهيرة تكشف: أمر بأصعب مرحلة في حياتي

قالت المطربة المصرية سوما إنها تمر بمرحلة من أصعب مراحل حياتها، مشيرة إلى أنها تريد تقديم الشكر لك من ساندوها وعبروا عند دعمهم لها.وكتب سوما، على "تويتر"، تدوينة قالت فيها إنها تريد تقديم الشكر لكل الناس، الذين وقفوا معها وأعربوا عن حبهم لها بدعواتهم.وقالت المطربة المصرية: "أتمنى أن يواصلوا الدعاء لي حتى أتجاوز هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة: "إنها من أصعب مراحل حياتي لكن أملي في ربنا كبير".يذكر أن المطربة المصرية سوما، تعرضت لوعكة صحية تسببت في نقلها إلى أحد المستشفيات في مصر، حيث دخلت غرفة عناية مركزة وخضعت للكثير من الفحوصات الطبية.