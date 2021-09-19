سمية الخشاب تكشف عدد أزواجها.. "كله بالحلال"

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، السبب وراء تفاعلها في الفترة الأخيرة على "السوشيال ميديا"، لاسيما أنها أصبحت تتفاعل بشكل كبير على موقع "تويتر"، وتفتح قلبها كثيراً للجمهور، وتجيب عن تساؤلات، وتبدي رأيها في القضايا المثارة على الساحة.وقالت الخشاب، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "لايف من الدوبليكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، إن انتشار أزمة فيروس كورونا جعلتها تتوهج وتنتعش إلكترونياً.وعما تعلمته في فترة "كورونا"، قالت إنها حصلت على كورسات كثيرة في التنمية البشرية، واللغة الإنجليزية، والتغذية، معقبة بأنها تعلمت الكثير من الأشياء من والدتها، مثل الطبخ والخياطة، كما تعلمت الغناء، وكيفية استخدام مساحيق التجميل.وكشفت الخشاب، خلال الحلقة، عن عدد أزواجها، الذي وصل إلى خمسة أزواج، قائلة: "كله بالحلال"، واشارت الى أن اسمها كاملاً هو: "سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، من مواليد 20 تشرين الاول، برج الميزان"، رافضة الكشف عن سنة ميلادها، فقالت: "العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي".