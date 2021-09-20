إحذري..هذه أكثر الأبراج خيانة للنساء

يمكن للخيانة تدمير العلاقات، لا سيما العاطفية منها. وهناك دائماً فرصة أن يخيب ظنك أحدهم عن طريق كسر ثقتك. وفقاً لعلم الفلك والأبراج، جميعاً نتسم بصفات إيجابية وأخرى سلبية. ولكن أي من علامات الأبراج الأكثر خيانة للنساء؟

تعرفي إلى أكثر الأبراج خيانة للنساء، في السطور الآتية:

برج الحمل

برج الحمل متقلب المزاج وقصير المزاج. يمكن أن يكون أيضاً مندفع وعدواني. وسيدوس بسعادة أي شخص للوصول إلى وجهاته المرغوبة في الحياة، مما يجعل الخيانة أمراً لا مفر منه. عندما يتعلق الأمر ببرج الحمل في حياتك، تأكد من المتابعة بحذر.

برج الجوزاء

يُعتبر الجوزاء متسرع ومندفع بشكل لا يصدق. إذا وصل الأمر إلى نقطة يحتاج فيها الجوزاء إلى تقرير ما إذا كان سيقاتل من أجل علاقاته، أو يهرب، فسيختار الهروب في كل مرة. عادة ما يكون الجوزاء عبارة عن باقة من الأعلام الحمراء متخفية في شكل ورود. يمكن أن تكون رائحتها حلوة تماماً، لكن أشواكها أكثر حدة من أي سكين يمكن أن تجده في ظهرك. إنه لا يكلف نفسه عناء الانتظار حتى يدير ظهره، بل سيجعل قلبك هدفاً بينما تنظر إليه مباشرةً.

برج الميزان

يُعد برج الميزان غير حاسم للغاية، ويفضل تحمّل ضغينة بدلاً من مواجهة المشكلة. عادة ما تكون الضغائن أرضية خصبة للخيانة المحتملة. يمكن أيضاً فصل الميزان بسهولة إذا دفعته بعيداً. يمكن أن يكون انتقامي جداً. من المحتمل أن يخونك أو يؤذيك إذا منحته سبباً لذلك. ومن الممكن أن يقوم بطعنك في الظهر.

برج العقرب

برج العقرب متشكك وسري وعنيف، ويميل إلى أن يكون أحد أكثر علامات الأبراج التي يتم تجنبها في علم الفلك. يمكن أن يكون غير متسامح للغاية ومتلاعب ومستاء. يشتهر برج العقرب أيضاً بشهيته للانتقام، لذا كن حذراً في كيفية معاملتك له. حتى إيذاءه بأبسط الطرق يمكن أن يعود إليك بعشرة أضعاف. لن يخونك برج العقرب فقط؛ سوف يتأكد من تدمير حياتك بأكملها قبل أن ينتهي منك.

برج القوس

يفتقر القوس إلى الصبر، ويشعر بالملل بسرعة، ويمكن أن يكون مندفع للغاية. يواجه صعوبة في الالتزام بالأشياء. وبالتالي، غالباً ما ينتهي به الأمر بالنكث بالوعود، والتي يمكن القول إنها واحدة من أسوأ أشكال الخيانة. ويحتاج إلى الشعور بأنه يتمتع بالسيطرة، ويقدر حريته على كل شيء. بصراحة، سوف يخون القوس أي شخص في حالة دقات قلب إذا كان ذلك يعني أنه يمكن أن يكون لديه مساحة أكبر للتنفس.

برج الجدي

معروف عن الجدي أنه غير متسامح ومتعالي وموجه نحو الهدف. سوف يؤذيك الجدي عن غير قصد، وسيضع أهدافه قبل ارتباطاته العاطفية بالناس. أسوأ جزء هو أنه سوف يخونك دون أن يقصد ذلك. لن يكون أي شيء شخصي، ستكون ببساطة الأضرار الجانبية لوجوده. إذا وجدت نفسك قريباً منه، فكن حذراً وحاول ألا تقترب كثيراً.