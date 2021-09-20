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المرأة
"بعدما اثار حملها ضجة" ...قمر ترد بعنف على المغالطات
Lebanon 24
20-09-2021
|
08:00
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ردت الفنانة اللبنانية قمر على المغالطات التي واكبت حملها الثاني من رجل لم تعلن عن أسمه مثلما فعلت مع صاحب شركة ميلودي جمال أشرف مروان الذي اكدت انه والد أبنها الاول جيمي ، وقالت النجمة المتواجدة في أميركا انها وقعت في غرام شاب لبناني مغترب أستغل طيبة قلبها و حملت منه بعد أن أجبرها على معاشرته في منزله .
وقالت : عاشرني بالقوة و هربت منه بعدها لكن بعد فترة تبين أنني أشعر بالغثيان و أجريت الفحوصات اللازمة و أظهرت أنني حامل بالاشهر الاولى كوني أبتعدت عن الشاب خوفاً منه ، فأتصلت به و أخبرته بموضوع الحمل فأنكر مسؤوليته وهدد بالانتقام و الاذى الجسدي و كان من الطبيعي أن الجأ الى الشرطة و رفعت ضده دعوى اغتصاب و خلال التحقيقات أنهار و عرض تسجيل المولود بعد الولادة على أسمه في حال أظهر فحص الحمض النووي نسبه له ، لذا وافقت و سافرت الى أميركا وسوف اضع مولودي قريباً .
قمر أكدت انها تشاجرت مع الذين عرفوها على والد جنينها كونهما لم يشهدان معها خلال الاستجواب لدى الشرطة .
قمر أشارت الى انها سوف تفضح أسم و عائلة والد ابنها الثاني و كل التهديدات التي وصلتها في حال رفض الاعتراف بأبوته للطفل المنتظر .
ولم تنفي قمر ان الشاب قدم لها الهدايا في البداية للتقرب منها لكنها أكدت ان المال ليس كل شيء في الحياة .
و اتى هذا الرد بعد معلومات نشرت عن تحقيقات خضعت لها قمر دحضت موضوع الاغتصاب و تمت من بعدها تسوية الحمض النووي ليتم الافراج عنها و عن الشاب المغترب الذي يقال انه سافر الى أفريقيا هرباً من هذه الورطة التي ستتحول الى فضيحة خلال الايام المقبلة كون الحمل تم بطريقة غير شرعية و اسرة الرجل متدينة جداً و ترفض هكذا علاقات .
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