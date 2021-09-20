المرأة

زوجة حمادة هلال تخطف الأنظار في أول ظهور لها بعد نزع الحجاب (صور)

Lebanon 24
20-09-2021 | 14:00
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أحدثت الفلسطينية أسماء سميح، زوجة الفنان المصري حمادة هلال، ضجة واسعة بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أول ظهور رسمي لها مع زوجها، عقب الكشف عن نزعها للحجاب.
ومن المعروف أن حمادة هلال من النجوم الذين يبتعدون بحياتهم الشخصية عن الوسط الفني، وذلك منذ زيجته من أسماء سميح عام 2009، وحتى عندما رزق منها بصبي وفتاة، هما: "يوسف" و"راما"، لم يظهرهما، ما جعل أمر ظهورها يحدث حالياً تفاعلاً كبيراً.
 
 


وخطفت السيدة الفلسطينية الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، في احتفالية توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية الثانية عشر، إذ اختارت فستاناً باللونين الزهري والأبيض غير مكشوف، واعتمدت اللون الأشقر لشعرها وتسريحة قصيرة.
المصدر: لها
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