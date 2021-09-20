المرأة

أديل تضج أنوثة وتحصد أكثر من 5 ملايين إعجاب بسبب صورها

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:00
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سيطرت النجمة البريطانية أديل على مواقع التواصل الاجتماعي ونالت من خلال صور جديدة لها إعجاب أكثر من 5 ملايين من متابعيها على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت أديل صوراً جديدة بدت فيها بإطلالة مبهرة بعدما استعادت إشراقة وجهها إثر خسارتها لوزنها الزائد وظهورها في أكثر من إطلالة بوجه شاحب ومتعب.

وخطفت النجمة العالمية أنظار المتابعين بفستان مميّز باللونين الأبيض والأسود أبرز رشاقتها بتصميمه الضيق مع أكمام منفوشة وفُتحة واسعة عند منطقة الصدر.

وأكملت أديل إطلالتها بأقراط بيضاء وذهبية ضخمة، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج قوي يُبرز جمالها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، ونالت إعجاب الملايين منهم، وأشادوا بجمالها وأناقتها وكيف بدت تضج أنوثة بإطلالة مثيرة وجريئة.
المصدر: لها
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