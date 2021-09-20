أديل تضج أنوثة وتحصد أكثر من 5 ملايين إعجاب بسبب صورها

سيطرت النجمة البريطانية أديل على مواقع التواصل الاجتماعي ونالت من خلال صور جديدة لها إعجاب أكثر من 5 ملايين من متابعيها على تطبيق "إنستغرام".ونشرت أديل صوراً جديدة بدت فيها بإطلالة مبهرة بعدما استعادت إشراقة وجهها إثر خسارتها لوزنها الزائد وظهورها في أكثر من إطلالة بوجه شاحب ومتعب.وخطفت النجمة العالمية أنظار المتابعين بفستان مميّز باللونين الأبيض والأسود أبرز رشاقتها بتصميمه الضيق مع أكمام منفوشة وفُتحة واسعة عند منطقة الصدر.