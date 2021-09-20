المرأة

​زين كرزون تتعرّض للانتقاد بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2021 | 09:10
A-
A+
Doc-P-865922-637677504641734335.jpg
Doc-P-865922-637677504641734335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون جدلاً كبيراً وتعرضت للكثير من الانتقادات القاسية بسبب حركاتها على السجادة الحمراء أثناء حضورها مع صديقها مهرجان الفضائيات العربية في مصر قبل يومين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزين لحظة وصولها لالتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، حيث أصرت على اتخاذ وضعيات غريبة للتصوير وعلى الالتفاف لتلتقط الكاميرات فستانها وشكل جسمها من الخلف، وهو ما عرّضها للكثير من التعليقات الساخرة.
 
واختارت الشابة الأردنية فستاناً باللون الذهبي ضيقاً ومفتوحاً عند منطقة الصدر وواسعاً مع ثنيات خفيفة من الأسفل، ولفتت الأنظار بحضورها الى المهرجان مع شاب لم تكشف عن هويته.

بدورها، نشرت زين مجموعة من الصور مع صديقها، وردّت على التساؤلات من خلال تعليق كتبت فيه: "فخورة فيك ابن بلدي الأردن الحبيب الياس تابلو على تكريمك بمهرجان الفضائيات العربية في مصر أم الدنيا ولكل مجتهد نصيب وإن شاء الله منها للعالمية. ألف ألف مبروك".
 
 
وغالباً ما تكون زين شقيقة الفنانة ديانا كرزون، حديث السوشيل ميديا بسبب الصور والفيديوهات التي تشاركها عبر حسابها على "إنستغرام". ومؤخراً نشرت صورة إرتدت فيها فستانا أبيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة، وبدت وهي جالسة وسط الأشجار في أحد المنتجعات.
 
المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2021-09-20
05:00 | 2021-09-20
04:00 | 2021-09-20
03:00 | 2021-09-20
02:00 | 2021-09-20
00:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website