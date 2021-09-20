​زين كرزون تتعرّض للانتقاد بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور (فيديو)

أثارت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون جدلاً كبيراً وتعرضت للكثير من الانتقادات القاسية بسبب حركاتها على السجادة الحمراء أثناء حضورها مع صديقها مهرجان الفضائيات العربية في مصر قبل يومين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزين لحظة وصولها لالتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، حيث أصرت على اتخاذ وضعيات غريبة للتصوير وعلى الالتفاف لتلتقط الكاميرات فستانها وشكل جسمها من الخلف، وهو ما عرّضها للكثير من التعليقات الساخرة.

واختارت الشابة الأردنية فستاناً باللون الذهبي ضيقاً ومفتوحاً عند منطقة الصدر وواسعاً مع ثنيات خفيفة من الأسفل، ولفتت الأنظار بحضورها الى المهرجان مع شاب لم تكشف عن هويته.



بدورها، نشرت زين مجموعة من الصور مع صديقها، وردّت على التساؤلات من خلال تعليق كتبت فيه: "فخورة فيك ابن بلدي الأردن الحبيب الياس تابلو على تكريمك بمهرجان الفضائيات العربية في مصر أم الدنيا ولكل مجتهد نصيب وإن شاء الله منها للعالمية. ألف ألف مبروك".

وغالباً ما تكون زين شقيقة الفنانة ديانا كرزون، حديث السوشيل ميديا بسبب الصور والفيديوهات التي تشاركها عبر حسابها على "إنستغرام". ومؤخراً نشرت صورة إرتدت فيها فستانا أبيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة، وبدت وهي جالسة وسط الأشجار في أحد المنتجعات.