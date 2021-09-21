المرأة

ابنة أحلام تخطف الأنظار بجمالها.. شاهدوا كم كبرت هل تشبهها؟ (صورة)

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:00
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خطفت ابنة الفنانة أحلام الاماراتية الأنظار بظهورها الجديد، ورغم ارتدائها قناع الوجه إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغزلوا بجمالها.

 

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة تجمعها بابنتها البكر فاطمة الهاجري، حيث أسدلت الأخيرة شعرها الأسود الداكن على جانبي كتفها وغطَّت فمها وأنفها بقناع وقاية من فيروس كورونا، كما رسمت عينيها برسمة عين القطة.

 

وأرفقت أحلام الصورة بتعليق، كتبت فيه: "فطونتي بنتي ما شاء الله".

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وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم معتقدين أن أحلام لها ولد واحد وهو فاهد، فعلَّقت إحداهن: "صدمه تو ادري ان عندها بنت احسب بس فاهد هو الوحيد عندها"، لترد عليها إحدى المتابعات "عندها بنتين لولوه".

 

وأشادت إحدى المتابعات بجمال فاطمة، وكتبت: "ماشاء الله عليك وعليها ".

 

ويجدر الإشارة إلى أن أحلام ومبارك الهاجري تزوجا عام 2003، ورزقا بـ3 أبناء هم فاهد وفاطمة ولولوة.

 

المصدر: البوابة
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