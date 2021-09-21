شخصيات أبراج 5 نساء تلفت الانظار أكثر من جمالهن.. هل أنتِ من بينهن؟

تلفت شخصية الفتيات من مواليد 5 ابراج الانظار والاهتمام اكثر من جمالهن. ويعود هذا الى اسباب مختلفة يرتبط بعضها بصفاتهن وبعضها الآخر بطرق تصرفهن. ولهذا من الضروري ان تتعرف كل منهن الى نفسها بشكل جيد لكي تتمكن من الاستفادة من افضل خصالها وتتخلص من تلك التي يمكن ان تثير الانتقادات في محيطها وتسبب ارتكابها الاخطاء غير المحسوبة. اذاً لهذا السبب تلفت شخصية الفتيات من مواليد 5 ابراج الانظار اكثر من جمالهن.

الثور

تتميز مولودة برج الثور بأنها لا تنتمي الى هذا العالم. فهي تعيش في اجواء خيالية. والسبب انها تتسم بالمثالية وبالميل الى اتمام المهمات والقيام بالاعمال بالطريقة الصحيحة جداً. كما انها لا تتمكن غالباً من التزام الصمت امام اي خطأ يرتكب امام ناظريها. ولهذا تعترض وتبدي استياءها. وهو ما لا يتفهمه الكثيرون من الذين يعملون او يعيشون في محيطها. ولهذا من الممكن ان تشعر في الكثير من الاحيان بالغربة. وهذا ما يجعلها تبدو مختلفة ومميزة.

السرطان

تتميز مولودة السرطان بطيبة القلب وبالميل الى التفاعل الشديد مع الاحداث التي تدور في محيطها. كما انها سريعاً ما تظهر تعاطفها الواضح مع الاشخاص الذين يحتاجون الى ذلك. الا انها تفاجئ الكثيرين بعدم انكسارها في المواقف الصعبة. فهي، رغم شخصيتها العاطفية، لا تتسم بالضعف وقد تفاجئ الجميع بتماسكها امام المواقف والظروف العصيبة.

الجوزاء

تظهر مولودة الجوزاء غالباً الهدوء وعدم التفاعل مع اي حدث يجري في محيطها. وهذا ما يمنحها الغموض الجذاب الذي يدفع الكثير من المحيطين بها الى التساؤل عن اسبابه ودواعيه. كما ان هذا يجعلها محط اهتمامهم. ولهذا يرغبون في بناء علاقة الصداقة معها. وبدافع الفضول من الممكن ان يتقربوا من بعض المقربين منها. فهي الحكيمة التي ترفض ان تدع الاحداث المزعجة تؤثر سلباً على حياتها وحياتهم.

العقرب

تعتبر هذه المولودة من الاكثر قدرة على السيطرة على محيطها. فهي لا تراعي كثيراً مشاعر الآخرين وخصوصاً في حال كانوا طيبي القلب. ورغم هذا فإنهم يبدون تعلقهم بها ويتوقون الى التقرب منها قدر الامكان. والسبب انها لا تلبث في المقابل ان تبدي تعاونها الكامل في بعض الظروف مع من يحتاجون الى ذلك. وهو ما يمكن ان ينسي الجميع قسوتها في مرحلة سابقة.

الجدي

تلفت شخصية البنات من مواليد 5 ابراج ومنهن مولودة الجدي الانظار اكثر من مظهرها الخارجي. والسبب انها لينة طيبة القلب وانه من الجيد جداً الارتباط بها بعلاقة صداقة. وهي ودودة الى حد كبير وحسنة الخلق ولا تفكر يوماً في إلحاق الاذى المادي او المعنوي بأي شخص. كما انها لا تسعى الى منافسة اي شخص بطريقة غير عادلة او غير مهنية. ولهذا نرى انها تكتفي بما لديها الى ان تتاح لها فرصة الحصول على ما هو افضل. ولهذا تعتبر من ابرز البنات من مواليد 5 ابراج اللواتي يلفتن الانظار بشخصيتهن اكثر من شكلهن الخارجي.