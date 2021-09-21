نساء هذه الابراج الأكثر غنجاً ودلعاً!

يُعتبر الدلع والدلال ميزة عند معظم النساء. ويُعدان السلاح السري الذي تستخدمه النساء في أغلب الأحيان.

هي ستتصرف بغنج، وستستخدم دائماً كل قوتها لإرباك الرجل ولأن تكون محبوبة.

إليكِ صفات النساء الأكثر دلعاً ودلالاً وفقاً للأبراج الفلكية الخاصة بهنَّ.

برج الجوزاء

بما انّ الجوزاء بشخصيتين فالبرج هذا مدلل ويريد تدليل الآخرين في الوقت عينه. حين تكون المرأة الجوزاء في دور الشخص الذي يدلل الآخرين فهي تُقدم كل شيء، الهدايا الثمينة، الوقت والمشاعر. وفي حال كانت في مزاج المدللة فهي تُصبح أشبه بطفلة صغيرة تُريد كل شيء لنفسها. المرأة الجوزاء في الواقع تجد الراحة في أن تكون من النوع المدلل بشكل يفوق الوصف لأن ذلك يجنبها عناء الإختيار، فكما هو معروف هي لا تعرف كيف تحسم القرارات حتى تلك الأكثر سخافة. فحين تكون مدللة فهي ستحصل على كل شيء وستطالب بكل شيء. كما ان تواجد شخص يكون رهن إشارة الجوزاء ليس بالأمر السيء بالنسبة لها، فهذا يجعلها تشعر بأنها مميزة.

برج الأسد

المرأة الأسد مدللة بالفطرة، فهي ولدت هكذا وإعتادت على الحصول على كل ما تريده لدرجة أنها لم تعد تعرف كيف تعيش بطريقة أخرى. فحين يتم إبلاغها بانها لا يمكنها الحصول على هذا الأمر أو ذاك فهي تتجمد ولا تعرف كيف تتصرف. تجد المرأة الأسد متعة خالصة في أن تكون محور الإهتمام وتحت الأضواء وتدليل نفسها يضمن لها ذلك. فهي تكتفي بالإشارة بإصبعها لتحصل على ما تريده. ولكن الاسد المدللة لا تريد الهدايا والأمور الجميلة في الحياة فقط، هي تتوقع أن تتم معاملتها كالملكة ما يعني أنها الأولى في كل شيء.

برج الميزان

تمضي المرأة الميزان معظم وقتها وهي تهتم بالآخرين، لذلك حين تدخل في مزاج المدللة فهي تبالغ به بشكل يفوق الوصف. المبالغة أحياناً تكون مفاجئة ومنفرة لكونها تتجاوز كل المعايير التي ترتبط بتدليل النفس. المرأة الميزان حالها حال الجوزاء لا تحب حسم القرارات وعليه الحصول على كل شيء هو أسهل حل ممكن. حين تريد الميزان شيء ما، حتى ولو كان يستحيل الحصول عليه، فهي لا تكترث للعناء الذي قد يمر أي شخص كان للحصول عليه، ما يهمها هو النتيجة.

برج الحوت

عندما يقوم أحدهم بتدليل الحوت، فهذه المقاربة بالنسبة إليها قمة الرومانسية. فإن يتم الاعتناء بها وتقديم الهدايا لها وإغداق الحب والاهتمام عليها فهذه رومانسية ما بعدها رومانسية. المرأة الحوت تعامل نفسها كملكة ولذلك فهي تتوقع الأمر نفسه من الآخرين. ولكن المشكلة مع الحوت هو أنّ الدلال يمكنه ان يتحول وبسهولة الى أنانية مطلقة لانها يمكن الاعتياد وبسهولة على حياة الدلال تلك. في المقابل هناك ما هو إيجابي، فحتى حين تكون المرأة الحوت في مزاج الدلال المطلق وتتصرف بتعجرف فهي لا تنسى على الإطلاق تقديم الشكر لمن يقوم بتدليلها. ولكن يمكن لها الإستفادة من درس أو درسين بالتواضع.