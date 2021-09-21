ماذا تعرفين عن بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني؟

يشهد عالم مستحضرات التجميل رواجاً كبيراً لمستحضر جديد يعرف بـ "بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني" pH-Lip Balm. فما هو؟

وأوضحت مجلة Instyle أن بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني هو بلسم معزز للشفاه يتواءم مع قيمة الأُس الهيدروجيني فيها، ليمنحها مظهرا متوهجا على نحو طبيعي.

وأضافت المجلة أنه عبارة عن صبغة تبدو في البداية شفافة تقريباً، ومع تعرضها للترطيب تتخذ لوناً وردياً رقيقا لتمنح الشفاه مظهراً يشع نضارة وحيوية على نحو طبيعي.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الشفاه تعاني من الجفاف الشديد، فيجب تقشيرها أولاً قبل وضع البلسم مثل أي بلسم شفاه عادي.