وفق برجه.. هكذا تكسبين ثقته!

الثقة عنصر أساسي في العلاقة القوية، لكنها لا تحدث بسرعة. وبمجرد كسرها، يصعب إعادة بنائها. ولا تعني الثقة بالضرورة أن تخبر شريكك بكل شيء يخطر ببالك. من الطبيعي تماماً أن يكون لديك أفكار شخصية تحتفظ بها لنفسك. ولكل برج مقاربة خاصة حين يتعلق الأمر بكسب الثقة. لذلك يمكن كسب ثقة برجه من خلال القيام بهذه الأمور.

برج الحمل

لكسب ثقة الحمل المطلقة ما عليك القيام به هو إظهار تقديرك لعلاقتك به، وبانك لن تقومي بإستغلال هذه العلاقة أو التخلي عنها بسهولة. عليك ان تجعلينه يتأكد بأنك حاضرة وموجودة من اجل في كل الاوقات وبأنك مستعدة لتجربة امور جديدة معه لان هذه المقاربة تثبت له بأنك تثقين بخياراته وبـما أن المغامرة هي أسلوب حياته فهذا يعني أنك تثقين بخياراته وتريدن ان تكون جزءاً منها.

برج الثور

الحصول على ثقة الثور يتطلب الكثير من الصبر والوقت.. البرج هذا لا يثق بالآخرين بسهولة ويحتاج لأن يأخذ وقته كاملاً. سيقوم بإمتحانك أكثر من مرة واحياناً قد يجعلك تشعرين بالضياع.. ولكن في نهاية المطاف الأمر يستحق لأن الثور برج مخلص ومحب كما انه وحين يثق بالآخر فهو يثق به الى الابد. لذلك ثقته بك مرتبطة بقدرتك على الخروج بنجاح من الاختبارات المختلفة والمتعددة التي سيجعلك تخضعين لها.

برج الجوزاء

للحصول على ثقة الجوزاء عليك ان تكون واضحة ومباشرة وصادقة. في الواقع لا مجال لخداع الجوزاء لان البرج هذا يمكنه أن يرى خفايا النفوس بمجرد النظر في عيون الاخرين.

برج السرطان

للحصول على ثقة السرطان عليك ان تظهري جانبك الحساس القابل للعطب وأن تكوني منفتحة وبشكل كلي لمشاركة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمشاعرك معه. مشاركة المشاعر أو التفاصيل التي تجعلك تشعرين بالاحراج أو بالغرابة مع السرطان ستجعله يثق بك وبشدة. المقاربة هذه تعني بالنسبة اليه انك المكان الامن الذي يمكنه التعبير عن نفسه من دون ان يتم إطلاق الاحكام عليه، وذلك لانك شخصياً تعتبرينه ذلك المكان.

برج الأسد

للحصول على ثقة الاسد على ان تملكي نفس مستوى الثقة بالنفس التي يملكها. هو يحتاج لان يعرف بانك تملكين الثقة بالنفس التي تمكنك من عدم الانهيار حين تسوء الامور. لا تحاولي إثارة إعجابه لأنه سيعتبرك غير جديرة بالثقة، كوني واضحة ومباشرة وصادقة لأن الصدق هو السبيل الوحيد كي تكسبي ثقة الاسد.

برج العذراء

للحصول على ثقة العذراء عليك عدم الادعاء بانك تعرفين كل شيء، اي عليك الا تكوني مزيفة. البرج هذا ذكي للغاية وهو عادة يعرف كيف يحكم على الشخصيات.. وان شعر وللحظة واحدة بان هناك شيء ما غير واضح بشأنك فهو سيفقد ثقته بك بسهولة.

عليك ان تظهري له بانه يمكنه الاعتماد عليك وبانك حين تقولين بانك ستقومين بأمر فأنت تنفيذين ولا تكتفين بالكلمات.

برج الميزان

للحصول على ثقة الميزان عليك ان تقومي بجعله يشعر بأنك تدركين بانه رائع ومميز. البرج هذا يحب المديح والاهتمام ولكن فقط إن كان المديح صادقاً وإلا ظن بانك تحاولين التلاعب به. يجب جعل الميزان يدرك بأنه يمكن الوثوق بك وبانك لن تقومي بخيانته على الاطلاق.

برج العقرب

للحصول على ثقة العقرب لا يجب تحت أي ظرف من الظروف الكذب عليه ولا تحاولي في المقابل التأثير به من خلال محاولة إثارة إعجابه. عليك الاستماع اليه بجدية وافهمي جيداً ما الذي يقوله لأنه من خلال هذه المقاربة ستعرفين الأمور التي تجعل العقرب يفقد ثقته بالآخرين.

برج القوس

للحصول على ثقة القوس عليك ان تملكي عقلية منفتحة وان تتقبلي الافكار والفلسفات الجديدة وذلك لان البرج هذا لا يمكنه ان يتقبل العقليات الضيقة الافق أو التقليدية. والأهم هو عدم الإدعاء، البرج هذا لا يمكنه تقبل الزيف.

برج الجدي

للحصول على ثقة الجدي عليك أن تكوني مستعدة للقيام بالامور التي يطلبها منك كخدمة حتى ولو كانت صعبة للغاية. البرج هذا يطلب خدمات احياناً قد تبدو مستحيلة التنفيذ فقط من اجل امتحان الآخر ومعرفة ما ان كان مستعداً للقيام بالمستحيل من اجله. ولكن مع الجدي الجهود لا تضيع سدى لانه سيرد بما هو مضاعف.

برج الدلو

للحصول على ثقة الدلو عليك الا تحاولي أن تكوني مثالية. لا أحد مثالي والكل يملك العيوب والدلو يمكنه وبسهولة معرفة انك تدعين عكس ما انت عليه. حين تظهرين للدلو بانك تشعرين بالراحة الكافية التي تجعلك تظهرين ما انت عليه فهو سيجد فيك شخصاً يمكنه التواصل معه. لا تحاولي إخفاء الضغف او الاخطاء لان ذلك يعني انك شخص غير جدير بالثقة.

برج الحوت

للحصول على ثقة الحوت عليك ان تظهري له بانك شخص متعاطف ومحب ويستحق ثقته بك. كوني حساسة لكل ما يمر به وقومي بتشجيعه على إظهار جانبه الحساس والمبدع لان ذلك يعني انك تفهمين شخصيته. كوني ذلك الشخص الذي يوفر لك المساحة الخالية من إطلاق الاحكام واسمحي له بانك يكون على سجيته وسيثق بك الى الابد.