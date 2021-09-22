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المرأة
رحمة رياض تكشف بعض تفاصيل زفافها.. وخطيبها يكره هذه الصفه بها
Lebanon 24
22-09-2021
|
11:00
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تحدثت الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم بكل صراحة ووضوح عن بداية علاقتهما، وقصة الحب التي نشأت بينهما وخططهما المستقبلية بعد الزواج.
وأكد علوم في لقاء مع برنامج "بالعربي The Insider" أن أكثر ما جذبه إلى جانب جمال رحمة في بداية علاقتهما، إهتم بشخصيتها الحنونة والطيبة، مشيراً إلى إلى أنها تتمتع بإنسانية حقيقية.
وحرص الفنان العراقي على ممازحتها بأنها كانت في بداية تعارفهما تتعامل معه بتعالي قائلاً: "كانت تعيش معي النجومية أحيانا"، لترد عليه رحمة أنها مجبرة على هذا الأمر في بعض المواقف. وكشف أن أكثر شيء يزعجه فيها هو عنادها.
وأكدت رحمة أن الكسندر هو من اعترف أولاً لها بحبه، إلا أنها كانت تشعر بهذه المشاعر من قبل من خلال نظراته لها، لافتة إلى أن أول هدية تلقتها منه كانت خاتم الخطوبة.
بدورها، أكدت الفنانة العراقية أنها لم تخطط بعد لأي شيء خاص بحفل زفافها ولم يستقران على مكانه بعد.
وكشفت أنها تريد أن يكون فستان زفافها من تصميم المصمم العالمي زهير مراد،وتمنى الثنائي أن يرزقان بـ3 أطفال بعد زواجهما.
المصدر: لها
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