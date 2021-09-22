إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة

أثارت الممثلة والإعلامية العراقية داليا نعيم الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، ظهرت فيها وهي تستعرض قوامها بطريقة جريئة، إذ ظهرت داليا وهي تجلس على ركبتيها بفستان باللون الأسود ضيق جداً، ويظهر منحنيات جسمها.