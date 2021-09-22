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المرأة
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
Lebanon 24
22-09-2021
|
13:20
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أثارت الممثلة والإعلامية العراقية داليا نعيم الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، ظهرت فيها وهي تستعرض قوامها بطريقة جريئة، إذ ظهرت داليا وهي تجلس على ركبتيها بفستان باللون الأسود ضيق جداً، ويظهر منحنيات جسمها.
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العراق
داليا نعيم
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