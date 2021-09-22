هل تتخيلون كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغز!!

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز الأنظار من بداية علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خصوصاً أنها جميلة وجذابة وتتمتع بكل المواصفات التي تخولها بالنجاح في مجال عرض الأزياء.

قبل تعرفها على كريستيانو عملت جورجينا كبائعة لدى ماركة عالمية ويقال ان ذلك أتاح لها الفرصة للتعرف على النجم الكروي الشهير لكن بعد بداية علاقتهما أصبحت تتصدر أغلفة المجلات وأصبحت الوجه الاعلاني والدعائي للعديد من الماركات مما خولها الحصول على مبالغ مالية كبيرة جداً وتقدر ثروة جورجينا بحوالي 10 مليون دولار جمعتها في 4 سنوات فقط.