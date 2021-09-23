سر لياقة كارلا حداد كُشف.. شاهدوا ماذا تفعل في النادي الرياضي (فيديو)

من المعروف ان المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد، تمارس التمارين الرياضية بشكلٍ شبه يومي، وتشارك متابعيها عبر إنستغرام بمقتطفات من تواجدها في النادي الرياضي بين الحين والآخر عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام.

ويلاحظ ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي رشاقة كارلا في صورها، فكشفت عن سرّ لياقتها البدنيّة في فيديو نشرته مؤخراً ليتبيّن أن روتينها اليومي يتضمّن رفع الأوزان.