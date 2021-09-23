29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
ريانا تُذهل المتابعين بإطلالة جريئة.. سترة شفافة تكشف جمالها (صور)
Lebanon 24
23-09-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت النجمة الموسيقية الأميركية، المطربة ريانا، اهتماماً واسعاً بين متابعيها حيث نشرت صوراً جديدة تظهرها وهي ترتدي زياً جريئاً.
وتظهر سلسلة صور نشرت في منصة "إنستغرام" على حساب ريانا المغنية البالغة 33 عاماً من عمرها وهي ترتدي سترة شفافة لامعة من تصميم علاماتها للأزياء "Savage x Fenty"، وتكمل مظهرها بقلادة وأقراط ذهبية كبيرة.
وأرفقت ريانا التدوينة بتعليق أعلنت فيه عن مجموعة أزياء جديدة لعلاماتها سيتم عرضها لأول مرة يوم 24 أيلول.
وأثارت الصور إعجابا واسعا لدى متابعي المغنية حيث أشادوا بجمالها بينما اعترف البعض بـ"حبهم" لها.
تابع
الأكثر قراءة
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
Lebanon 24
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
13:20 | 2021-09-22
22/09/2021 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-23
23/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
13:24 | 2021-09-22
22/09/2021 01:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
01:45 | 2021-09-23
23/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2021-09-23
نادين الراسي تتجرأ وتنشر صورة مع خطيبها من دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت
05:00 | 2021-09-23
بعد ظهورها بمايوه أسود لاميتا فرنجية بإطلالة مختلفة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
04:28 | 2021-09-23
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مُثيرة جداً.. والمتابعون يعلقون: جرأتها تخطت الحدود!
04:00 | 2021-09-23
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة ساحرة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
03:00 | 2021-09-23
بفستان مُثير ومكشوف أبيض.. مذيعة الـ OTV تحتفل بعيد ميلادها شاهدوا الصور
02:00 | 2021-09-23
سر لياقة كارلا حداد كُشف.. شاهدوا ماذا تفعل في النادي الرياضي (فيديو)
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
23/09/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
23/09/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
23/09/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact