ريانا تُذهل المتابعين بإطلالة جريئة.. سترة شفافة تكشف جمالها (صور)

أثارت النجمة الموسيقية الأميركية، المطربة ريانا، اهتماماً واسعاً بين متابعيها حيث نشرت صوراً جديدة تظهرها وهي ترتدي زياً جريئاً.وتظهر سلسلة صور نشرت في منصة "إنستغرام" على حساب ريانا المغنية البالغة 33 عاماً من عمرها وهي ترتدي سترة شفافة لامعة من تصميم علاماتها للأزياء "Savage x Fenty"، وتكمل مظهرها بقلادة وأقراط ذهبية كبيرة.وأرفقت ريانا التدوينة بتعليق أعلنت فيه عن مجموعة أزياء جديدة لعلاماتها سيتم عرضها لأول مرة يوم 24 أيلول.وأثارت الصور إعجابا واسعا لدى متابعي المغنية حيث أشادوا بجمالها بينما اعترف البعض بـ"حبهم" لها.