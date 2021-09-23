المرأة

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها في هذا البلد (صورة)

Lebanon 24
23-09-2021 | 13:38
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شاركت النجمة الهندية كارينا كابور المزيد من الصور من عيد ميلادها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي :إنستغرام".
وأطلت كابور برفقة زوجها الممثل سيف علي خان وولديهما على شاطئ البحر في جزر المالديف بلقطة مميزة حيث كتب على الشاطىء بالأضواء "ميلاد سعيد".
 
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