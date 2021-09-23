كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها في هذا البلد (صورة)

شاركت النجمة الهندية كارينا كابور المزيد من الصور من عيد ميلادها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي :إنستغرام".

وأطلت كابور برفقة زوجها الممثل سيف علي خان وولديهما على شاطئ البحر في جزر المالديف بلقطة مميزة حيث كتب على الشاطىء بالأضواء "ميلاد سعيد".