المرأة

دنيا بطمة تُثير الجدل من جديد.. استنسخت منحنيات وأرداف مروة راتب شاهدوا كيف بدت!

Lebanon 24
24-09-2021 | 08:00
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من جديد أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بعد مشاركتها لصُورة جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام حيث يتابعها محبيها.

 

دنيا ظهرت في الصُورة الجديدة بمظهر مُختلف تماماً من ناحية جسدها، إذ أن منحنيات جسمها بدت مشابهة تماماً لمنحنيات جسد المثيرة للجدل مروة راتب وهو ما أثار سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان منها:

 

"طلعت الموضة هي مروه راتب لازم يسمونه كيلوت مروه راتب".. وتابع آخر "لا يا الله تغير القالب شبسرعة".. وجاء في تعليق أحدهم "هاي متعرف  شسوي دايخه من كد الفراغ العدها"..."سبحان الله كيف كنه وكيف صرنا"..

 

 
 

وأثارت دنيا خلال الفترة الماضية الجدل بعدة صُور لها بإطلالة جريئة وغريبة في نفس الوقت والتي كان منها ظهورها بشورت قصير جداً خلال إجازتها الصيفية، وظهرت من بعدها وهي ترتدي قميصا قصيرا جداً أظهرها كأنها لا ترتدي أي شيء أسفله وهو ما دفع الجمهور لمهاجمتها.

المصدر: البوابة
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