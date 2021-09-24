ماذا يحدث لبشرتكِ عند تناول الجوز يومياً؟

يُؤدي تناول نصف كوب يومياً من الجوز إلى خفض مستويات الكوليسترول، وبالإضافة لفوائده الصحية، فهو يُقدّم فوائد خارقة فيما يتعلق بالبشرة، حيث يُعتبر مليئاً بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، التي تُعدُّ ضرورية لنضارة البشرة وشبابها.فيما يلي مجموعة من فوائد تناول الجوز على صحة البشرة وجمالها:منع الشيخوخة المبكرةيحتوي الجوز على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الأضرار البيئية، مثل التعرُّض لأشعة الشمس، كما يعمل تناول بضع حبات من الجوز يومياً على ظهور البشرة بمظهرٍ أصغر سناً، كما أنَّ الجوز غني أيضاً بـ"فيتامين ب"، الذي يُقلل من تصبغ الجلد، ويُساعد على إنتاج خلايا جلدية جديدة صحية.الحفاظ على رطوبة البشرةيمتلك الجوز أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة البشرة، والتي تُساعد في موازنة إنتاج الزيوت وطرد السموم والحفاظ على رطوبة البشرة التي تجعلها ناعمة وخالية من التجاعيد.منع ظهور حَبّ الشبابتُساعد الدهون الصحية الموجودة في الجوز على تهدِئة الجلد، وعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الالتهاب، كما يُكافح أيضاً الالتهابات من الداخل والخارج؛ مما يُساعد على بقاء البشرة متوهّجة وخالية من حَبّ الشباب.تقليل الهالات السوداء وانتفاخات العينيُعدُّ تناول القليل من الجوز مفيداً لعلاج الهالات السوداء، وله نفس تأثير علاج انتفاخات وهالات تحت العين بمكعبات الثلج، حيث يحتوي الجوز على "فيتامين ه"، الذي يُقلل الهالات السوداء.تفتيح البشرةنعلم جميعاً أنّ كل ما نأكله يُؤثر على البشرة، لذا فإنّ تناول الجوز يُغذِّي الأمعاء، ويُعزز البكتيريا الصحية، والتي تُعتبر مهمة لعملية الهضم والصحة العامة، التي تؤدي إلى تحسين البشرة ويجعلها متوهّجة بشكل طبيعي.يُغذِّي فروة الرأستُساعد مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية بالجوز في تحفيز بصيلات الشعر والتي تجعله أكثر لمعاناً وكثافةً، بالإضافة لذلكِ يُؤدي الجوز أيضاً إلى تغذية فروة الرأس وجعلها أكثر صحة.