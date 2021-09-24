4 طرق تجعل زواجك أكثر لطفاً وهدوءاً

الحياة الزوجية مليئة بالمواقف والأحداث والظروف التي قد تسبب بعض التوتر، تذكري دائماً أن اللطف هو الحل المثالي لكل شيء، زواجك بحاجة إلى ما يجعله أكثر لطفاً وهدوءاً، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر الطرق الأربع التالية:1- أظهري تعاطفك مع زوجكيمكن أن يمر زوجك بأزمة كبيرة، مشاكل وظيفية، مشاكل مالية، متاعب صحية، لا تستسلمي للمشاعر السلبية، بل تحلي بالصبر والتفاؤل وأظهري تعاطفك مع زوجك ودعمك له.لا تبالغي في إظهار تعاطفك حتى لا تظهر مشاعرك في صورة مبتذلة، فقط أنصتي له باهتمام وأظهري تعاطفك معه، وقدمي له الدعم الذي يحتاج إليه حتى لو كان مجرد الاستماع له دون نصائح مجانية.2- أظهري حبك لزوجكاكتشفي لغة الحب التي يستقبلها زوجك، وأظهري حبك له بالطريقة التي يفضلها، قد تكون لغة الحب التي يستقبلها زوجك مفاجأة رومانسية، أو طعاماً شهياً، أو هدية، أو مساعدته في مهامه، أو التجديد في العلاقة الحميمة، اكتشفي ما يؤجج مشاعر زوجك، واستخدميه لمصلحة علاقتكما.3- انثري اللطف في حياتك الزوجيةيمكن أن تضيفي اللطف على كل شيء في حياتك الزوجية، الكلمات الرقيقة لمجاملة زوجك، الاستقبال الجيد عند عودته من العمل، دعمه وتشجيعه ليحقق أهدافه وطموحاته، بذل الجهد لجعل حياتكما معاً ممتعة، الالتزام بالاتفاقيات التي تجعل حياتكما أسهل وأكثر تنظيماً واستقراراً، كل هذا يجعل حياتكما هادئة ومستقرة ولطيفة.4- اهتمي بنفسكلن تتمكني من تقديم الرعاية واللطف لشريك حياتك ما لم تكوني في حالة صحية ونفسية جيدة، لذا لا تهملي نفسك، اهتمي بغذائك ونومك ولياقتك، خذي وقتاً خاصاً لنفسك من أجل الرعاية الذاتية أو التأمل وإعادة شحن طاقتك، سوف تصبحين أكثر قدرة على إسعاد زوجك ما دمتِ سعيدة.