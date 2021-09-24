ممثلة سورية حديث السوشيل ميديا.. لفتت الأنظار مع ابنتيها الشابتين: "كبروا البنوتات" (صور)

نشرت الممثلة السورية نظللي الرواس مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب إبنتيها ليا وتيا من الفنان السوري جلال شموط، اللتين بدتا بغاية الجمال والأناقة خلال مشاركتهن في إحدى المناسبات. وعلّقت نظللي على الصور بالقول: "وكبرو البنوتات.. وصارو يحضرو المناسبات معي. وصرنا نعمل شعر وميك وفساتين جميلة. الله يحميكن ويخليلي ياكن.. تقبرو قلبي".



وتفاجأ الجمهور بإبنتيها وخصوصاً أنهما أصبحتا شابتين جميلتين.



