مودل روز بصورة من دون مكياج ...كيف بدت؟

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز صورة لها عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت روز من دون مكياج، مما لفت أنظار المتابعين بشكل كبير.