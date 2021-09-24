المرأة

مودل روز بصورة من دون مكياج ...كيف بدت؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:11
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نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز صورة لها عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهرت روز من دون مكياج، مما لفت أنظار المتابعين بشكل كبير.
 
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مودل روز

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