بريتني سبيرز تطلب إنهاء الوصاية لتتزوج

دعت المغنية الأميركية بريتني سبيرز محكمة في لوس أنجلس إلى إنهاء التدبير الذي يفرض عليها وصاية والدها لكي يتسنى لها أن تتزوج، في طلب قدمه أمس الأول وكيلها تمهيداً لجلسة من المقرر أن تُعقد الأسبوع المقبل.وكانت النجمة التي وصفت هذه الوصاية المفروضة عليها منذ 13 عاماً بأنها "تعسفية" أعلنت أخيراً خطبتها من سام أصغري.وطلب والدها جايمي سبيرز رسمياً من المحكمة الشهر الفائت إنهاء هذا الإجراء، معتبراً أن ابنته باتت "تعتقد أنها تستطيع إدارة حياتها".وأشار الطلب إلى أن المغنية "بدأت اتخاذ خطوات لتوكيل محامٍ متخصص في قوانين الأسرة لتحرير عقد زواج"، مما يستلزم موافقة الأوصياء عليها.واعتُبر أن مشاركة جايمي سبيرز في هذه العملية تتعارض مع مصالح النجمة "نظراً إلى أن العلاقة مقطوعة بينها وبين ولي أمرها"، أي والدها.