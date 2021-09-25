أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد انتهاء أزمتها الصحية!

بعدما تجاوزت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز المرحلة الحرجة، واطمأنت على صحتها بشكل كامل، عادت إلى مصر مرة أخرى لتمارس حياتها بشكل طبيعي.وكشفت عن صورة لها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاتها منها، حيث نشرت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها بصحبة اثنين من الأطباء الذين كانوا يعالجونها في سويسرا، بعد انتهاء مرحلة العلاج واستعدادها للمغادرة.ووجهت ياسمين عبدالعزيز الشكر لهما، وعلقت بعدها قائلة "الحمدلله الذي شفانا وعافانا"، لتصبح هذه الصورة الأولى لها منذ أشهر، وظهرت فيها بشكل طبيعي للغاية من داخل المستشفى الذي كانت تعالج بداخله في سويسرا.