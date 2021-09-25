المرأة

أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد انتهاء أزمتها الصحية!

Lebanon 24
25-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-867697-637681503968080966.jpg
Doc-P-867697-637681503968080966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تجاوزت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز المرحلة الحرجة، واطمأنت على صحتها بشكل كامل، عادت إلى مصر مرة أخرى لتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وكشفت عن صورة لها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاتها منها، حيث نشرت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها بصحبة اثنين من الأطباء الذين كانوا يعالجونها في سويسرا، بعد انتهاء مرحلة العلاج واستعدادها للمغادرة.

ووجهت ياسمين عبدالعزيز الشكر لهما، وعلقت بعدها قائلة "الحمدلله الذي شفانا وعافانا"، لتصبح هذه الصورة الأولى لها منذ أشهر، وظهرت فيها بشكل طبيعي للغاية من داخل المستشفى الذي كانت تعالج بداخله في سويسرا.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2021-09-24
16:00 | 2021-09-24
14:11 | 2021-09-24
14:00 | 2021-09-24
11:00 | 2021-09-24
10:40 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website