عارضة أزياء شهيرة تطالب بتعويض خيالي... والسبب صادم!

رفعت عارضة الأزياء الكندية السابقة ليندا إيفانجيليستا دعوى قضائية على من "شوهها بوحشية" جراء عملية تجميل، بحسب قولها، كما طالبت بتعويض بـ 50 مليون دولار أميركي.وكانت أعلنت عارضة الأزياء خضوعها لعملية شفط دهون ممنذ حوالى 5 أعوام.وقالت ليندا بمنشور لها في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "تم تشويهي بوحشية نتيجة جراحة لإزالة الدهون أدت إلى عكس المرجو منها".