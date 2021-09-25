80 شابة يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون إيطاليا

تستضيف مدينة المعارض في العاصمة الإيطالية روما الحفل الختامي لمسابقة الجمال ملكة جمال الكون إيطاليا (Miss Universe Italy) في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد ٢٦ أيلول ٢٠٢١ .

وتعود المسابقة العالمية بحلة جديدة بإدارة ماركو تشيرياتشي وباشراف المنسق العام ايميليو ستورنا فورنو ليتم اختيار ٢٤ شابة من أصل ٨٠ ليتنافسن على لقب ملكة جمال الكون ايطاليا وستمثل حاملة اللقب ايطاليا في الدورة السبعين لمسابقة ملكة جمال الكون آخر السنة الحالية.