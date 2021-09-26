ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها على البحر بفستان بنقشة النمر.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2008 روزاريتا طويل صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت روزاريتا بالصورة على البحر تستعرض حملها بفستان بنقشة النمر.
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A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)
A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)
يُذكر ان روزاريتا تستعد لاستقبال مولودتها الأولى وهي دخلت القفص الذهبي في تشرين الأول 2020 حيث تزوجت من الشاب بشير جنبلاط مدنيا في تركيا.
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A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)