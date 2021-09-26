المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها على البحر بفستان بنقشة النمر.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:00
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نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2008 روزاريتا طويل صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت روزاريتا بالصورة على البحر تستعرض حملها بفستان بنقشة النمر.

 

A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)


 

يُذكر ان روزاريتا تستعد لاستقبال مولودتها الأولى وهي دخلت القفص الذهبي في تشرين الأول 2020 حيث تزوجت من الشاب بشير جنبلاط مدنيا في تركيا.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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