3 أبراج يشعر الرجل بالغيرة عليهن ولا يعلن ذلك

قد يشعر الرجل بالغيرة على زوجته بدرجات مختلفة. كما أنه يعبر عن ذلك بطرق مختلفة. لكنّه قد يفعل ذلك بصمت، أي من دون أن يعلن غيرته بشكل صريح. إلا أن هذا لا يشمل كل الزوجات، بل يقتصر على مواليد هذه الأبراج الـ3: الحمل، السرطان والأسد.

الحمل

تتمتع المرأة الحمل عادة بالثقة بالنفس وبقوة الشخصية. كما أنها تحسن أخذ القرارات الجيدة بمفردها. وفي المقابل سريعاً ما تظهر تعاطفها مع كل من يحتاج إلى ذلك. وهذا ما يجعلها جذابة بنظر الأشخاص المحيطين بها وما يدفع الزوج إلى الشعور بالغيرة خصوصاً عندما يثني الكثيرون على صفاتها ويبدون إعجابهم بها. إلا أنّه يحرص على عدم التعبير عن هذه الغيرة بشكل صريح.

السرطان

تبدو المرأة السرطان بنظر الكثيرين متكاملة المواصفات. فهي مستعدة دائماً لجعل الأشخاص المحيطين بها يشعرون بالسعادة. كما أن الكرم والقدرة على التضحية هما أبرز طباعها. إلا أنها تشعر دائماً في المقابل بالحاجة إلى الاعتماد على زوجها الذي يمنحها وحده الإحساس بالأمان. لذا يظهر الأخير غيرته عليها في حال لجأت إلى شخص مقرب آخر لحلّ مشكلة ما. لكنّه يبقي هذا الشعور سرياً.

الأسد

المرأة الأسد متطلبة ويصعب إرضاؤها. فهي تعتمد على زوجها من أجل تحقيق الكثير من طموحاتها. وهذا لا يزعجه بل يجعلها تتمتع بالكثير من الأهمية بنظره. ولأنه يحقق مطالبها غالباً، فهي تظهر دائماً بأفضل صورها وإطلالاتها. وهذا ما يثير غيرته عليها لأنها تبدو دائماً الأكثر جمالاً وأناقة حيثما ذهبت. لكن غيرته تبقى دائماً شعوراً غير صريح وغير معلن.