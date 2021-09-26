المرأة

جومانا مراد: أصور فيلماً أميركياً وهذا موعد عرضه

Lebanon 24
26-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-868076-637682537627897167.jpg
Doc-P-868076-637682537627897167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعيش الفنانة جومانا مراد نشاطاً فنياً مكثفاً إذ تتواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم في الدورة الأولى بمسابقة الأفلام القصيرة، من المركز الكاثوليكي للسينما، بالتعاون مع المركز العالمي للتسامح والسلام، وتكريمها خلال المهرجان.

كما كشفت أنها في الفترة الحالية تصور فيلماً أميركياً قاربت على الانتهاء من تصويره، وتم تحديد موعد عرضه في شهر نيسان 2022، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشفت جومانا في تصريحات صحفية عن سر رشاقتها، مؤكدة أنها لا تتبع أي حمية غذائية وأن الأمر يعود للجينات، أما عن طريقة تعاملها مع التعليقات السلبية على السوشيال ميديا فأشارت إلى أنها لا تتلقى الكثير من التعليقات السلبية، نظرا لأن عدد محبيها يفوق كثيرا عدد كارهيها، مشددة على أنها ضد جميع أشكال التنمر سواء في الحياة الواقعية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-09-26
11:00 | 2021-09-26
10:35 | 2021-09-26
08:00 | 2021-09-26
06:20 | 2021-09-26
05:00 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website