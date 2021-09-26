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المرأة
جومانا مراد: أصور فيلماً أميركياً وهذا موعد عرضه
Lebanon 24
26-09-2021
|
14:00
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تعيش الفنانة جومانا مراد نشاطاً فنياً مكثفاً إذ تتواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم في الدورة الأولى بمسابقة الأفلام القصيرة، من المركز الكاثوليكي للسينما، بالتعاون مع المركز العالمي للتسامح والسلام، وتكريمها خلال المهرجان.
كما كشفت أنها في الفترة الحالية تصور فيلماً أميركياً قاربت على الانتهاء من تصويره، وتم تحديد موعد عرضه في شهر نيسان 2022، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.
وكشفت جومانا في تصريحات صحفية عن سر رشاقتها، مؤكدة أنها لا تتبع أي حمية غذائية وأن الأمر يعود للجينات، أما عن طريقة تعاملها مع التعليقات السلبية على السوشيال ميديا فأشارت إلى أنها لا تتلقى الكثير من التعليقات السلبية، نظرا لأن عدد محبيها يفوق كثيرا عدد كارهيها، مشددة على أنها ضد جميع أشكال التنمر سواء في الحياة الواقعية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: لها
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