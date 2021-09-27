المرأة

بعد ظهورها بفستان مُثير بنقشة النمر.. جويل مردينيان بروب الاستحمام! (صورة)

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:00
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نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورة لها عبر حسابها على الخاص انستغرام ظهرت فيها بروب الاستحمام من داخل غرفة أحد الفنادق في باريس.

 

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وكانت جويل نشرت في وقت سابق فيديو على انستغرام ظهرت فيه بفستان مثير متوسط الطول بنقشة النمر وهي تمشي داخل أحد الأروقة في الفندق.

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

ولطالما أثارت جويل الجدل بإطلالاتها الجريئة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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