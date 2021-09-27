بعد ظهورها بفستان مُثير بنقشة النمر.. جويل مردينيان بروب الاستحمام! (صورة)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورة لها عبر حسابها على الخاص انستغرام ظهرت فيها بروب الاستحمام من داخل غرفة أحد الفنادق في باريس.

وكانت جويل نشرت في وقت سابق فيديو على انستغرام ظهرت فيه بفستان مثير متوسط الطول بنقشة النمر وهي تمشي داخل أحد الأروقة في الفندق.

View this post on Instagram

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)





ولطالما أثارت جويل الجدل بإطلالاتها الجريئة.