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المرأة
فوائد صحية للتين المجفف أثناء فترة الحمل .. تعرّفي إليها
Lebanon 24
27-09-2021
|
23:00
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يحمل التين المجفف فوائد صحية عديدة أثناء الحمل، نظراً لأنه غني بالكالسيوم والحديد والزنك، وهي مكملات أساسية خلال تلك الفترة الصعبة من الحمل، فقد يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في السيطرة على إجهاد الدورة الدموية، كما أنه مصدر جيد للألياف التي تسهم زيادة إنتاج حليب الثدي.
وطبقاً لتقرير نشر في موقع Healthline أهم فوائد التين المجفف خلال رحلة الحمل تشمل التالي:
1- تعزيز مستويات الكالسيوم
يسهم الكالسيوم في تكوين العظام والأسنان أثناء الحمل، وتكوين الجنين في الشهور الأولى.
2- ضبط مستويات ضغط الدم
التين المجفف هو مصدر غني للعديد من المكملات الغذائية، لا سيما البوتاسيوم، الذي يخفض ضغط الدم ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
3- مصدر غني بحمض الفوليك وأوميغا 3
تسهم هذه المكملات الغذائية في تطور دماغ الجنين والحفاظ على صحة الأم أيضاً.
4- غني بالألياف
من المعروف أن التين المجفف يحتوي على الكثير من الألياف التي تزيل جميع مشاكل الأمعاء عند المرأة الحامل، كما أنه يعمل كمدر للبول ومفيد لمراقبة الوزن، بجانب أنه يقلل من خطر أي مشكلة مرتبطة بالقلب مثل مرض السكري.
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