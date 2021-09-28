شقيقة نانسي عجرم تخطف الأضواء منها.. شاهدوا جمالها (صور)

نشرت نادين عجرم فتوحي شقيقة الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ولفتت نادين الأنظار بجمالها، وبدت تشبه شقيقتها إلى حد كبير.

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A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)





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A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)





نادين تخصَّصت في مجال إدارة الأعمال، وخاضت مجال التمثيل عبر مسلسل "صارت معي" في العام 2003، كما شاركت في مسرحيتين للرحابنة: "ناطورة المفاتيح" و"صح النوم".

وتعمل الآن في مجال الكتابة، كما نشرت رواية باسمها بعنوان "امرأة بلا عنوان"، كما تكتب بشكل دوري في مجلات لبنانية.

نادين متزوجة من رجل الأعمال فارس فتوحي، ولها طفلان هما: عمر، وناي.