نظارات هيفا وهبي المميزة محط إهتمام الجمهور... وهذا سعرها بالدولار (صور)

تواصل الفنانة هيفا وهبي لفت الأنظار باطلالاتها خلال عطلتها الصيفية ومع عودتها للحفلات والنشاط الفني بعد توقف لأكثر من عامين بسبب فيروس كورونا والإغلاق الذي فرض على العالم.

وتحرص هيفا على مشاركة متابعيها منذ فترة بأجدد إطلالاتها التي تناسب كل المناسبات من كاجوال إلى السهرات وبألوان وموديلات مختلفة، وتحصد من خلالها إعجاب الآلاف من محبيها الذين يعتبرونها أيقونة في عالم الموضة.

وأثارت هيفا اهتمام متابعيها بسبب إطلالتها الأنيقة بفستان باللون الفوشيا من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح، وجاء بتصميم مميّز ضيق وقصير مع حركة من قماش الترتر بشكل جانبي تنتهي بشكل يشبه الوردة، ونسقت معه حذاء نسائيا بكعب عال من لون الفستان.

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وأكملت اطلالتها بحقيقة يد مربعة صغيرة من ماركة شانيل، واختارت نظارات شمسية بتصميم غريب وباللون النيون الاخضر، من علامة poppylissiman، ويبلغ سعرها حوالى 105 دولارات أميركية فقط.