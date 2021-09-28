شذى حسون تُفاجئ الجميع بالعباءة والحجاب ومن دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور وذلك خلال زيارتها لمقام الإمام الحسين، لإحياء ذكرى الزيارة الأربعينية بكربلاء.

ونشرت شذى صورة للمسجد في كربلاء وصورة أخرى ظهرت فيها داخل المقام من دون مكياج وهي ترتدي العباءة السوداء وتضع على رأسها الحجاب.

وعلقت على الصور قائلة: "ملايين الزوار العراقيين والأجانب يحيون الزيارة الأربعينية في كربلاء حفظكم الله".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور ونالت اعجاب الآلاف منهم وانهالت التعليقات التي تمنت لها زيارة مقبولة، وبين من ركز عل ملامحها واستغرب شكلها من دون مكياج، مشيرين إلى أنها تبدو بالحجاب إنسانة أخرى.