المرأة

بظهور نادر: نانسي عجرم برفقة شقيقتها.. من الأجمل؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-869152-637685019738058528.jpg
Doc-P-869152-637685019738058528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة نانسي عجرم برفقة شقيقتها الكاتبة نادين عجرم بظهور نادر لهما معاً.

 

الصور المتداولة والتي قيل أنه تم التقاطها أمس الثلاثاء أظهرت نانسي ونادين من داخل أحد الكافيهات.

A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)


 

وأطلت الشقيقتان بإطلالة باللون الأبيض والإبتسامة تملأ وجههما.

A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)


 
 

الجمهور بدوره تداول الصورة وأطلق تعليقات حول أنهم يتشابهان قليلاً من ناحية تقاسيم الوجه فيما أكد البعض أنه لا يوجد شبه بينهما.

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-29
04:00 | 2021-09-29
02:00 | 2021-09-29
16:00 | 2021-09-28
14:00 | 2021-09-28
11:00 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website