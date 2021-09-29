بظهور نادر: نانسي عجرم برفقة شقيقتها.. من الأجمل؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة نانسي عجرم برفقة شقيقتها الكاتبة نادين عجرم بظهور نادر لهما معاً.

الصور المتداولة والتي قيل أنه تم التقاطها أمس الثلاثاء أظهرت نانسي ونادين من داخل أحد الكافيهات.

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A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)





وأطلت الشقيقتان بإطلالة باللون الأبيض والإبتسامة تملأ وجههما.

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A post shared by Nadine Ajram Fattouhi (@nadineajram)





الجمهور بدوره تداول الصورة وأطلق تعليقات حول أنهم يتشابهان قليلاً من ناحية تقاسيم الوجه فيما أكد البعض أنه لا يوجد شبه بينهما.